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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Фейренсе
Санта-Клара - Фейренсе: обзор матча 11 мая 2019
Санта-Клара
11.05.2019, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 33 тур
4 : 4
Завершен
Фейренсе
10'
Мамаду
30'
Т. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Фейренсе
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
Мамаду
10'
Начало матча
Статистика матча Санта-Клара - Фейренсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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