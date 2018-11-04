Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фортуна
Боруссия М - Фортуна: обзор матча 04 ноября 2018
Боруссия М
04.11.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Фортуна
48'
Т. Азар (П)
67'
Й. Хофманн
82'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фортуна
ГОЛ! 3:0!
Т. Азар
Пас отдал
А. Плеа
82'
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Ф. Нойхаус
67'
Желтая карточка
А. Плеа
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Азар
48'
47'
Желтая карточка
К. Айхан
45'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
Фортуна
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Ланг
5
Штробль
10
Нойхаус
9
Азар
7
Хофманн
11
Раффаэл
14
Плеа
3-2-1-1-2
1
Ренсинг
8
Циммер
23
Айхан
32
Бормут
27
Моралес
17
Гисельман
33
Усами
14
Лукебакио
33
Дукщ
10
Хеннингс
Остались в запасе
Боруссия М
Фортуна
16
Ибрахима Траоре
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
7
Кевин Штегер
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
35
Марцин Камински
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Боруссия М - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фортуна
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+