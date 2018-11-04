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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - АДО Ден Хааг
Утрехт - АДО Ден Хааг: обзор матча 04 ноября 2018
Утрехт
04.11.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
8'
С. Дессер
68'
В. Янссен
77'
Й. ван Овереем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - АДО Ден Хааг
90'
+2
Желтая карточка
Д. Труп
ГОЛ! 3:0!
Й. ван Овереем
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Янссен
Пас отдал
Т. Летшерт
68'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
61'
38'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
Желтая карточка
С. Густафсон
32'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
АДО Ден Хааг
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
2-1-3-1-1
1
Йенсен
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
14
Янссен
86
Густафсон
18
Эмануэльсон
6
Таннан
9
Дессер
4-1-3
5
Канон
25
Бегелсдейк
20
Труп
14
Мейерс
23
Бекер
15
Нецид
19
Эль-Хайяти
10
Иммерс
Остались в запасе
Утрехт
АДО Ден Хааг
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Утрехт - АДО Ден Хааг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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