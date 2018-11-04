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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Антверпен
Стандард - Антверпен: обзор матча 04 ноября 2018
Стандард
04.11.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Антверпен
45+2'
Л. Рафаэлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Антверпен
Желтая карточка
К. Люиндама
79'
79'
Желтая карточка
Д. Болинжи
78'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
К. Фай
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
18
Амара Бэби
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
3-5-2
13
Очоа
39
Каванда
27
Люиндама
19
Фай
18
Марин
59
Цимирот
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
34
Лайфис
9
Эмон
17
Лестьенн
1-2-2
26
Болат
40
Опаре
18
Бэби
11
Рафаэлов
19
Болинжи
70
Мбокани
Остались в запасе
Стандард
Антверпен
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Стандард - Антверпен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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2023.01.18 11:57
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27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
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