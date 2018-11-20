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октябрь 2018
ноябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
ЮАР
1 : 1
Парагвай
Завершен
Турция
0 : 0
Украина
Завершен
Албания
1 : 0
Уэльс
Завершен
Бразилия
1 : 0
Камерун
Завершен
Италия
1 : 0
США
Завершен
Франция
1 : 0
Уругвай
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A3, 6 тур
Португалия
1 : 1
Польша
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B2, 6 тур
Швеция
2 : 0
Россия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C1, 6 тур
Шотландия
3 : 2
Израиль
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C4, 6 тур
Сербия
4 : 1
Литва
Завершен
Черногория
0 : 1
Румыния
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
Сеара
Завершен