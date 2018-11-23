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    Расписание матчей 23-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 36 тур
    23 ноября, пятница
    01:00
    Васко да Гама
    2:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    02:00
    Баия
    2:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    02:00
    Сеара
    1:0
    Парана
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    02:00
    Шапекоэнсе
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 15 тур
    23 ноября, пятница
    11:30
    Спартак М (мол)
    4:1
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    12:00
    Ахмат (мол)
    0:2
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    13:00
    Оренбург (мол)
    1:3
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    14:00
    Динамо (мол)
    4:0
    Енисей (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 15 тур
    23 ноября, пятница
    18:00
    Ахмат
    0:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    20:30
    Локомотив
    1:2
    Урал
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    23 ноября, пятница
    20:00
    Шахтер
    0:0
    Львов
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 16 тур
    23 ноября, пятница
    20:00
    Дукла
    1:0
    Теплице
    Матч завершен
    23 ноября, пятница
    20:00
    Слован
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    23 ноября, пятница
    20:30
    Галатасарай
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 17 тур
    23 ноября, пятница
    21:00
    Вайле
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 16 тур
    23 ноября, пятница
    22:30
    Брюгге
    1:3
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 12 тур
    23 ноября, пятница
    22:30
    Байер
    2:0
    Штутгарт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 18 тур
    23 ноября, пятница
    22:45
    Ипсвич Таун
    1:2
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 15 тур
    23 ноября, пятница
    23:00
    Гранада
    1:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 13 тур
    23 ноября, пятница
    23:00
    Леганес
    1:0
    Алавес
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 14 тур
    23 ноября, пятница
    23:00
    Лион
    1:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
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