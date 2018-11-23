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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Вест Бромвич
Ипсвич Таун - Вест Бромвич: обзор матча 23 ноября 2018
Ипсвич Таун
23.11.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
26'
Д. Родригес
77'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Вест Бромвич
90'
+4
Желтая карточка
С. Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
К. Гиббс
84'
Желтая карточка
М. Филлипс
77'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
Пас отдал
М. Филлипс
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
К. Гиббс
Желтая карточка
М. Пеннингтон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-2-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
12
Спенс
99
Чалоба
8
Скьюз
4
Даунс
11
Робертс
7
Эдвардс
20
Сирс
4-1-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
15
Доусон
4
Адарабиойо
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
7
Моррисон
11
Барнс
16
Родригес
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Вест Бромвич
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Ипсвич Таун - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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