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сентябрь 2018
октябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 14 тур
Челябинск
0 : 1
Зенит-Ижевск
Завершен
Лада-Тольятти
2 : 2
Уфа-2
Завершен
Носта
0 : 3
Нефтехимик
Завершен
Волга
0 : 2
КАМАЗ
Завершен
Сызрань-2003
5 : 1
Звезда
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 6 тур
Зенит (мол)
1 : 0
Спартак М (мол)
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа 2, 4 тур
Исландия
1 : 2
Швейцария
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 4 тур
Испания
2 : 3
Англия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 4 тур
Босния и Герцеговина
2 : 0
Северная Ирландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 4 тур
Финляндия
2 : 0
Греция
Завершен
Эстония
3 : 3
Венгрия
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 9 тур
Химнастик
1 : 3
Алькоркон
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 29 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
Америка Минейро
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
Спорт Ресифи
Завершен