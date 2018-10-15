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Расписание матчей
Лига наций
Исландия - Швейцария
Исландия - Швейцария: обзор матча 15 октября 2018
Исландия
15.10.2018, понедельник, 21:45
Лига наций, группа 2, 4 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Швейцария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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