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    Расписание матчей 24-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 26 тур
    24 сентября, понедельник
    00:01
    Витория
    3:4
    Ботафого
    Матч завершен
    24 сентября, понедельник
    00:01
    Спорт Ресифи
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    24 сентября, понедельник
    01:00
    Крузейро
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    24 сентября, понедельник
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:2
    Даллас
    Матч завершен
    24 сентября, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 8 тур
    24 сентября, понедельник
    11:00
    Кр. Советов (мол)
    3:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 9 тур
    24 сентября, понедельник
    15:00
    Академия им. Понедельника
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 8 тур
    24 сентября, понедельник
    18:30
    Крылья Советов
    0:3
    Краснодар
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 4 тур
    24 сентября, понедельник
    19:00
    Панетоликос
    2:2
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    24 сентября, понедельник
    19:30
    Паниониос
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 9 тур
    24 сентября, понедельник
    19:00
    Яблонец
    3:0
    Виктория
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 22 тур
    24 сентября, понедельник
    19:00
    Городея
    0:2
    Неман
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    24 сентября, понедельник
    20:00
    Оденсе
    4:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 23 тур
    24 сентября, понедельник
    20:00
    Лиллестрем
    1:0
    Тромсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    24 сентября, понедельник
    21:00
    Фенербахче
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 6 тур
    24 сентября, понедельник
    22:00
    Депортиво
    2:1
    Гранада
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 5 тур
    24 сентября, понедельник
    22:15
    Брага
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
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