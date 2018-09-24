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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Бешикташ
Фенербахче - Бешикташ: обзор матча 24 сентября 2018
Фенербахче
24.09.2018, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
71'
А. Айю
40'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Бешикташ
87'
Желтая карточка
Д. Эркин
84'
Желтая карточка
Р. Куарежма
ГОЛ! 1:1!
А. Айю
Пас отдал
Х. Али Калдырым
71'
64'
Желтая карточка
О. Озякуп
63'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
Д. Рейес
59'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-1-2-2-1
23
Текин
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
13
Рейес
33
Нойштедтер
5
Топал
92
Шаешу
24
Айю
8
Бензия
19
Слимани
4-4-2
1
Кариус
77
Генюл
3
Пепе
21
Вида
88
Эркин
17
Ленс
15
Озякуп
30
Арслан
13
Хатчинсон
7
Куарежма
8
Бабел
Остались в запасе
Фенербахче
Бешикташ
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
29
Толга Зенгин
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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