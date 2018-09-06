Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2018
сентябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 7 тур
Сахалин
3 : 0
Зенит
Завершен
Сибирь-2
1 : 1
Чита
Завершен
Динамо Брл
1 : 3
Иртыш
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Австрия
2 : 0
Швеция
Завершен
Нидерланды
2 : 1
Перу
Завершен
Португалия
1 : 1
Хорватия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 1 тур
Германия
0 : 0
Франция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 1 тур
Чехия
1 : 2
Украина
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 1 тур
Уэльс
4 : 1
Ирландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 1 тур
Норвегия
2 : 0
Кипр
Завершен
Словения
1 : 2
Болгария
Завершен
США. МЛС 2018
Нью-Йорк Сити
0 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 23 тур
Баия
2 : 0
Спорт Ресифи
Завершен
Ботафого
1 : 1
Крузейро
Завершен
Сеара
2 : 1
Коринтианс
Завершен
Палмейрас
2 : 0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
Парана
1 : 1
Шапекоэнсе
Завершен
Атлетико Минейро
1 : 0
Сан-Паулу
Завершен
Интернасьонал
2 : 1
Фламенго
Завершен