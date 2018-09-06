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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Перу
Нидерланды - Перу: обзор матча 06 сентября 2018
Нидерланды
06.09.2018, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Перу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
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Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
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Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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