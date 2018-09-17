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    Расписание матчей 17-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    17 сентября, понедельник
    00:01
    Чикаго Файр
    4:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 25 тур
    17 сентября, понедельник
    01:00
    Коринтианс
    2:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 7 тур
    17 сентября, понедельник
    10:00
    Урал (мол)
    2:3
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    17 сентября, понедельник
    17:30
    Урал
    1:1
    Ростов
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 3 тур
    17 сентября, понедельник
    19:00
    Арис
    2:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 8 тур
    17 сентября, понедельник
    19:00
    Баник
    0:1
    Спарта
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 21 тур
    17 сентября, понедельник
    19:00
    Гомель
    2:0
    Городея
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 5 тур
    17 сентября, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    1:0
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    17 сентября, понедельник
    20:00
    Ольборг
    1:1
    Вайле
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 22 тур
    17 сентября, понедельник
    20:00
    Мольде
    3:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 5 тур
    17 сентября, понедельник
    21:00
    Альбасете
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 4 тур
    17 сентября, понедельник
    21:30
    СПАЛ
    2:0
    Аталанта
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 4 тур
    17 сентября, понедельник
    22:00
    Жирона
    3:2
    Сельта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 5 тур
    17 сентября, понедельник
    22:00
    Саутгемптон
    2:2
    Брайтон
    Матч завершен
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