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    Расписание матчей 30-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 31 тур
    30 октября, вторник
    02:00
    Сеара
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
    30 октября, вторник
    20:30
    Ганновер-96
    0:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    20:30
    Дармштадт
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    20:30
    Кеми Лейпциг
    0:3
    Падерборн
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    20:30
    Ульм 1846
    1:5
    Фортуна
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:45
    Аугсбург
    3:2
    Майнц
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:45
    Вехен
    0:3
    Гамбург
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:45
    Редингхаузен
    1:2
    Бавария
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:45
    Хайденхайм
    3:0
    Зандхаузен
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
    30 октября, вторник
    20:45
    Монпелье
    0:3
    Нант
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:05
    Страсбур
    2:0
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/16 финала, первый матч
    30 октября, вторник
    21:30
    Луго
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    21:30
    Эбро
    1:2
    Валенсия
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:30
    Леганес
    2:2
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    23:30
    Сант Андреу
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 13 тур
    30 октября, вторник
    22:30
    Брюгге
    4:0
    Остенде
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    3:1
    Гент
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:30
    Шарлеруа
    1:0
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/8 финала
    30 октября, вторник
    22:45
    Бертон Альбион
    3:2
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    30 октября, вторник
    22:45
    Борнмут
    2:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
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