сентябрь 2018
октябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 31 тур
30 октября, вторник
02:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2018/2019), 1/16 финала
30 октября, вторник
20:30
Матч завершен
30 октября, вторник
20:30
Матч завершен
30 октября, вторник
22:45
Матч завершен
30 октября, вторник
22:45
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2018/2019), 1/16 финала
Испания. Кубок (2018/2019), 1/16 финала, первый матч
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 13 тур
30 октября, вторник
22:30
Матч завершен
30 октября, вторник
22:30
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2018/2019), 1/8 финала
30 октября, вторник
22:45
Матч завершен
30 октября, вторник
22:45
Матч завершен