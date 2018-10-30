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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Гамбург
Веен - Гамбург: обзор матча 30 октября 2018
Веен
30.10.2018, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Веен - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
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3 : 0
07.11.2026
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Германия. Третья Лига, 12 тур
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1 : 4
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24.10.2026
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Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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