Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2018
ноябрь 2018
Россия. ФНЛ (2018/2019), 23 тур
Cибирь
1 : 1
СКА-Хабаровск
Завершен
Ротор
0 : 0
Томь
Завершен
Пари НН
1 : 0
Тамбов
Завершен
Химки
0 : 0
Сочи
Завершен
Спартак-2
1 : 4
Шинник
Завершен
Краснодар-2
1 : 2
Мордовия
Завершен
Армавир
1 : 0
Тюмень
Завершен
Балтика
2 : 0
Чертаново
Завершен
Факел
3 : 2
Авангард
Завершен
Зенит-2
0 : 1
Луч
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Испания
1 : 0
Босния и Герцеговина
Завершен
Товарищеские матчи 2018
Зенит
2 : 1
Шальке-04
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 6 тур
Англия
2 : 1
Хорватия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 6 тур
Северная Ирландия
1 : 2
Австрия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 6 тур
Швейцария
5 : 2
Бельгия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 6 тур
Венгрия
2 : 0
Финляндия
Завершен
Греция
0 : 1
Эстония
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 14 тур
Нумансия
1 : 2
Райо Махадаонда
Завершен
Кордоба
1 : 3
Кадис
Завершен
Альбасете
1 : 0
Луго
Завершен
Алькоркон
1 : 0
Эльче
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 35 тур
Витория
1 : 2
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
Коринтианс
1 : 0
Васко да Гама
Завершен
Атлетико Минейро
1 : 0
Баия
Завершен
Америка Минейро
2 : 1
Сантос
Завершен
Ботафого
1 : 0
Интернасьонал
Завершен
Парана
1 : 1
Палмейрас
Завершен
Спорт Ресифи
0 : 1
Фламенго
Завершен