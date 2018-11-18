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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Шальке-04
Зенит - Шальке-04: обзор матча 18 ноября 2018
Зенит
18.11.2018, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Новости команд
Все
Зенит
Шальке-04
«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
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Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
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Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
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Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
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«Рубин» после победы ответил на едкую эпиграмму «Зенита»
00:23
13
Семак прокомментировал унизительное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:19
18
Энрике нашел причину поражения «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 23:05
5
Реакция Рабинера на унижение «Зенита» в Казани
Вчера, 21:31
5
Реакция Кузьмина на громкую победу «Рубина» над «Зенитом»
Вчера, 21:03
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«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
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«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
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