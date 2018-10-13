Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2018
октябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 13 тур
Динамо Брл
0 : 0
Зенит
Завершен
Россия. ФНЛ (2018/2019), 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
Ротор
Завершен
Луч
1 : 0
Авангард
Завершен
Cибирь
0 : 0
Пари НН
Завершен
Томь
1 : 0
Сочи
Завершен
Тамбов
2 : 0
Спартак-2
Завершен
Чертаново
0 : 1
Шинник
Завершен
Краснодар-2
2 : 1
Зенит-2
Завершен
Мордовия
1 : 1
Химки
Завершен
Армавир
2 : 2
Балтика
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 13 тур
Велес
3 : 0
Псков
Завершен
Текстильщик
3 : 0
Коломна
Завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Знамя Труда
Завершен
Казанка
4 : 1
ЦРФСО
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 13 тур
Зоркий
4 : 0
Строгино
Завершен
Динамо Бр
4 : 3
Рязань
Завершен
Ротор (мол)
0 : 0
Салют
Завершен
Химик-Арсенал
3 : 1
Квант
Завершен
Химки-М
1 : 1
Калуга
Завершен
Металлург Л
1 : 1
Сокол
Завершен
Леон Сатурн
0 : 2
Торпедо
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 3 тур
Словакия
1 : 2
Чехия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 3 тур
Норвегия
1 : 0
Словения
Завершен
Болгария
2 : 1
Кипр
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 3 тур
Нидерланды
3 : 0
Германия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 3 тур
Ирландия
0 : 0
Дания
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 9 тур
Осасуна
3 : 1
Кордоба
Завершен
Спортинг
1 : 1
Реус Депортиу
Завершен
Альмерия
3 : 0
Лас-Пальмас
Завершен
Нумансия
1 : 0
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2018
Лос-Анджелес
4 : 2
Динамо Хьюстон
Завершен
Миннесота Юнайтед
0 : 2
Колорадо
Завершен
Ди Си Юнайтед
1 : 0
Даллас
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 29 тур
Фламенго
3 : 0
Флуминенсе
Завершен