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Расписание матчей 13-10-2018

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 13 тур Таблица
13 октября, 11:00
Динамо Брл
0 : 0
Зенит
Завершен
Россия. ФНЛ (2018/2019), 16 тур Таблица
13 октября, 08:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Ротор
Завершен
13 октября, 13:00
Луч
1 : 0
Авангард
Завершен
13 октября, 13:00
Cибирь
0 : 0
Пари НН
Завершен
13 октября, 13:00
Томь
1 : 0
Сочи
Завершен
13 октября, 14:30
Тамбов
2 : 0
Спартак-2
Завершен
13 октября, 15:00
Чертаново
0 : 1
Шинник
Завершен
13 октября, 15:00
Краснодар-2
2 : 1
Зенит-2
Завершен
13 октября, 17:00
Мордовия
1 : 1
Химки
Завершен
13 октября, 17:00
Армавир
2 : 2
Балтика
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 13 тур Таблица
13 октября, 14:00
Велес
3 : 0
Псков
Завершен
13 октября, 15:00
Текстильщик
3 : 0
Коломна
Завершен
13 октября, 16:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Знамя Труда
Завершен
13 октября, 17:00
Казанка
4 : 1
ЦРФСО
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 13 тур Таблица
13 октября, 13:00
Зоркий
4 : 0
Строгино
Завершен
13 октября, 14:00
Динамо Бр
4 : 3
Рязань
Завершен
13 октября, 14:00
Ротор (мол)
0 : 0
Салют
Завершен
13 октября, 14:00
Химик-Арсенал
3 : 1
Квант
Завершен
13 октября, 14:00
Химки-М
1 : 1
Калуга
Завершен
13 октября, 15:00
Металлург Л
1 : 1
Сокол
Завершен
13 октября, 15:00
Леон Сатурн
0 : 2
Торпедо
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 3 тур Таблица
13 октября, 16:00
Словакия
1 : 2
Чехия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 3 тур Таблица
13 октября, 19:00
Норвегия
1 : 0
Словения
Завершен
13 октября, 21:45
Болгария
2 : 1
Кипр
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 3 тур Таблица
13 октября, 21:45
Нидерланды
3 : 0
Германия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 3 тур Таблица
13 октября, 21:45
Ирландия
0 : 0
Дания
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 9 тур Таблица
13 октября, 17:00
Осасуна
3 : 1
Кордоба
Завершен
13 октября, 19:00
Спортинг
1 : 1
Реус Депортиу
Завершен
13 октября, 21:30
Альмерия
3 : 0
Лас-Пальмас
Завершен
13 октября, 21:30
Нумансия
1 : 0
Сарагоса
Завершен
США. МЛС 2018 Таблица
13 октября, 05:00
Лос-Анджелес
4 : 2
Динамо Хьюстон
Завершен
13 октября, 21:00
Миннесота Юнайтед
0 : 2
Колорадо
Завершен
13 октября, 23:55
Ди Си Юнайтед
1 : 0
Даллас
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 29 тур Таблица
13 октября, 23:00
Фламенго
3 : 0
Флуминенсе
Завершен
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