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сентябрь 2018
октябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 13 тур
Торпедо Вл
0 : 2
Ленинградец
Завершен
Муром
1 : 0
Луки-Энергия
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
США
2 : 4
Колумбия
Завершен
Мексика
3 : 2
Коста-Рика
Завершен
Япония
3 : 0
Панама
Завершен
Южная Корея
2 : 1
Уругвай
Завершен
Саудовская Аравия
0 : 2
Бразилия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 3 тур
Бельгия
2 : 1
Швейцария
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 3 тур
Хорватия
0 : 0
Англия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 3 тур
Австрия
1 : 0
Северная Ирландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 3 тур
Греция
1 : 0
Венгрия
Завершен
Эстония
0 : 1
Финляндия
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 9 тур
Малага
2 : 1
Альбасете
Завершен
Эстремадура
2 : 1
Кадис
Завершен
Депортиво
4 : 0
Эльче
Завершен