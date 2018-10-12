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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Колумбия
США - Колумбия: обзор матча 12 октября 2018
США
12.10.2018, пятница, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Колумбия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
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Колумбия
2 : 0
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0 : 1
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