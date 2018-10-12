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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Альбасете
Малага - Альбасете: обзор матча 12 октября 2018
Малага
12.10.2018, пятница, 17:00
Испания. Сегунда, 9 тур
2 : 1
Завершен
Альбасете
64'
Г. Бланко Лещук
67'
Г. Бланко Лещук
58'
Ж. Бела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альбасете
Желтая карточка
А. Гонсалес
77'
Желтая карточка
Ф. Рикка
74'
ГОЛ! 2:1!
Г. Бланко Лещук
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бланко Лещук
Пас отдал
А. Гонсалес
64'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Бела
Желтая карточка
Х. Онтиверос
54'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Малага - Альбасете
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
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Малага
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