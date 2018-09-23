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    Расписание матчей 23-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    23 сентября, воскресенье
    00:01
    Нью-Йорк Ред Буллз
    2:0
    Торонто
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    02:00
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:1
    Колорадо
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    1:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:2
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    0:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    03:00
    Миннесота Юнайтед
    3:2
    Портленд
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    20:00
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 13 тур
    23 сентября, воскресенье
    10:00
    Луч
    1:0
    Сибирь
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    13:00
    Томь
    3:1
    Чертаново
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    13:30
    Спартак-2
    2:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    14:00
    Зенит-2
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Авангард
    2:0
    Тюмень
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Химки
    2:3
    Армавир
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Сочи
    0:0
    Тамбов
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Шинник
    1:2
    Мордовия
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Ротор
    2:1
    Пари НН
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Факел
    0:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:00
    Мальорка
    1:3
    Альбасете
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Реал Ов
    1:1
    Эльче
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Лас-Пальмас
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    0:2
    Альмерия
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Реус Депортиу
    1:1
    Химнастик
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:00
    Кадис
    0:2
    Алькоркон
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 5 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:00
    Леванте
    2:6
    Севилья
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:15
    Вильярреал
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:00
    Бетис
    2:2
    Атлетик
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:45
    Барселона
    2:2
    Жирона
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 10 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:00
    Челябинск
    1:2
    Волга
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    14:00
    Уфа-2
    0:4
    КАМАЗ
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    15:00
    Носта
    4:1
    Урал-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:00
    Сендерийск
    0:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    15:00
    Хобро
    0:5
    Ольборг
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Копенгаген
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Орхус
    3:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:15
    Фейеноорд
    1:0
    Утрехт
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    1:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Эммен
    0:1
    Зволле
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    3:0
    Аякс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 5 тур
    23 сентября, воскресенье
    13:30
    Торино
    1:3
    Наполи
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:0
    Рома
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Кьево
    0:2
    Удинезе
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    4:1
    Дженоа
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Милан
    2:2
    Аталанта
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:30
    Фрозиноне
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    14:30
    Килмарнок
    2:1
    Селтик
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    5:1
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 9 тур
    23 сентября, воскресенье
    15:00
    Легион
    1:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Алания
    0:1
    СКА
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Кубань
    2:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 27 тур
    23 сентября, воскресенье
    15:00
    Акжайык
    1:2
    Астана
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 8 тур
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Гент
    0:4
    Брюгге
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Андерлехт
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:00
    Серкль Брюгге
    2:5
    Генк
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 8 тур
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия
    0:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Адмира Ваккер
    1:3
    Адмира
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    2:1
    Рапид
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    15:30
    Вест Хэм
    0:0
    Челси
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Арсенал
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 4 тур
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Ксанти
    3:0
    ОФИ
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Панатинаикос
    3:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    2:0
    АЕК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Касымпаша
    1:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    3:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Антальяспор
    2:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 6 тур
    23 сентября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:3
    ПСЖ
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Генгам
    1:3
    Бордо
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    22:00
    Лион
    4:2
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 4 тур
    23 сентября, воскресенье
    16:30
    Байер
    1:0
    Майнц
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    1:1
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 8 тур
    23 сентября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    5:3
    Локомотив
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    4:0
    Десна
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    3:0
    Черноморец
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    2:1
    Заря
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    2:2
    Лугано
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    1:0
    Люцерн
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    7:1
    Базель
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 26 тур
    23 сентября, воскресенье
    17:00
    Гремио
    3:2
    Сеара
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:0
    Парана
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 5 тур
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Фейренсе
    0:0
    Насьональ
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    18:00
    Тондела
    2:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    20:30
    Бенфика
    2:0
    Авеш
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    22:30
    Портимоненси
    3:2
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 9 тур
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Славия
    1:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 23 тур
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    1:2
    Старт
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    3:2
    Ранхейм
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    23 сентября, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    3:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 22 тур
    23 сентября, воскресенье
    19:45
    Динамо
    3:2
    Дняпро
    Матч завершен
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