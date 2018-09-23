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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Химнастик
Реус Депортиу - Химнастик: обзор матча 23 сентября 2018
Реус Депортиу
23.09.2018, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 1
Завершен
Химнастик
20'
Р. Альбентоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реус Депортиу - Химнастик
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кадамуро
84'
Желтая карточка
М. Баррейро
Желтая карточка
М. Вильянуэва
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Х. Маркес
Начало матча
Статистика матча Реус Депортиу - Химнастик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
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