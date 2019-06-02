Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Спортинг
Реус Депортиу - Спортинг: онлайн-трансляция 02 июня 2019
Реус Депортиу
02.06.2019, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 41 тур
0 : 3
Тех. поражение
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реус Депортиу - Спортинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Реус Депортиу
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+