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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Махадаонда - Реус Депортиу
Райо Махадаонда - Реус Депортиу: онлайн-трансляция 09 июня 2019
Райо Махадаонда
09.06.2019, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 42 тур
3 : 0
Тех. поражение
Реус Депортиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Райо Махадаонда - Реус Депортиу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
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Райо Махадаонда
Реус Депортиу
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
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