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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Махадаонда - Атлетико
Райо Махадаонда - Атлетико: обзор матча 06 января 2022
Райо Махадаонда
06.01.2022, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Атлетико
17'
М. Кунья
26'
Р. Лоди
41'
Л. Суарес
67'
А. Гризманн
79'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Райо Махадаонда - Атлетико
79'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Феликс
Пас отдал
Р. Лоди
67'
ГОЛ! 0:4!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
57'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Л. Суарес
57'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Т. Лемар
46'
Замена
Коке
️️️️
М. Льоренте
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
М. Кунья
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Х. Хименес
Замена
Г. Итурраспе
️️️️
А. Вега
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Льоренте
26'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лоди
Пас отдал
Т. Лемар
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Кунья
Пас отдал
Я. Карраско
Замена
А. Фернандес
️️️️
Г. Гиральт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Махадаонда
13
Горка Гиральт
ВР
5
Альваро Вега
ЦЗ
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
7
Нестор Сусаета
ЦП
16
Филип Осеи
ЦП
18
Тасс
ЦП
14
Марио Гарсия
ЦП
7
Рауль Санчес
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦФ
17
Борха Гонсалес
ЦФ
22
Рубен Санчес
ЦФ
Главный тренер
Абель Гомес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Махадаонда
35
Альваро Фернандес
ВР
22
Манни Родригес
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Анхель Бастос
ЦЗ
12
Кристиан Перес
ЦЗ
23
Нестор Албиак
ЦП
6
Хуанхо
ЦП
20
Горка Итурраспе
ЦП
10
Мави Санчес
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
19
Хави Гомес
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Коке
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
2-5-3
13
Гиральт
5
Вега
3
Касадо
16
Осеи
18
Тасс
14
Гарсия
7
Санчес
7
Сусаета
22
Санчес
17
Гонсалес
8
Берналь
3-3-2-2
13
Облак
20
Хименес
18
Фелипе
6
Лоди
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
14
Льоренте
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
10
Кунья
13
Гиральт
35
Фернандес
35
Фернандес
13
Гиральт
5
Вега
20
Итурраспе
20
Итурраспе
5
Вега
20
Хименес
24
Врсалько
24
Врсалько
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
6
Коке
14
Льоренте
10
Кунья
10
Корреа
10
Корреа
10
Кунья
9
Суарес
79
Феликс
79
Феликс
9
Суарес
18
Лемар
7
Гризманн
7
Гризманн
18
Лемар
Остались в запасе
Райо Махадаонда
Атлетико
22
Манни Родригес
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Анхель Бастос
ЦЗ
12
Кристиан Перес
ЦЗ
23
Нестор Албиак
ЦП
6
Хуанхо
ЦП
10
Мави Санчес
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
19
Хави Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абель Гомес
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Манни Родригес
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
4
Анхель Бастос
ЦЗ
12
Кристиан Перес
ЦЗ
23
Нестор Албиак
ЦП
6
Хуанхо
ЦП
10
Мави Санчес
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
19
Хави Гомес
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Абель Гомес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Махадаонда - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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