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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица Ислас Питиусас - Райо Махадаонда
Ибица Ислас Питиусас - Райо Махадаонда: обзор матча 13 ноября 2022
Ибица Ислас Питиусас
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Ибица Ислас Питиусас - Райо Махадаонда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ибица Ислас Питиусас
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ибица Ислас Питиусас
1 : 4
05.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 2 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 0
21.12.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
02.12.2021
Тенерифе
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
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Ибица Ислас Питиусас
Райо Махадаонда
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной»
2024.03.31 17:22
2
«Реал» подписал еще одного украинского вратаря
2024.02.02 17:41
2
«Реал» близок к покупке украинского вратаря
2023.08.31 09:48
1
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Райо Махадаонду» и вышел в 1/8 финала
2022.01.07 01:25
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