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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица Ислас Питиусас - Тенерифе
Ибица Ислас Питиусас - Тенерифе: обзор матча 02 декабря 2021
Ибица Ислас Питиусас
02.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ибица Ислас Питиусас - Тенерифе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ибица Ислас Питиусас
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ибица Ислас Питиусас
1 : 4
05.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 2 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 0
21.12.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
02.12.2021
Тенерифе
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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Ибица Ислас Питиусас
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