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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица Ислас Питиусас - Эйбар
Ибица Ислас Питиусас - Эйбар: обзор матча 21 декабря 2022
Ибица Ислас Питиусас
21.12.2022, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Эйбар
69'
J. Antonio
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ибица Ислас Питиусас - Эйбар
Замена
P. Pomar Portilla
️️️️
J. Antonio
88'
Желтая карточка
J. Antonio
87'
76'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
G. Blanco
73'
Желтая карточка
Y. Rahmani
ГОЛ! 1:0!
J. Antonio
Пас отдал
I. Guzman
69'
68'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Кике
67'
Замена
Стоичков
️️️️
Х. Муньос
56'
Замена
J. Corpas
️️️️
A. Troncho
56'
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Акетче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ибица Ислас Питиусас
20
Álvaro Espínola
ЦЗ
4
Iker Murua
ЦЗ
15
Julen López
ЦЗ
3
Edu Adell
ЦЗ
6
Jaume Villar
ЦП
8
Jaime Barrero
ЦП
19
Pepe Bernal
ЦП
0
I. Guzman
ЦФ
13
Kellyan García
ЦФ
9
Marc Mas Costa
ЦФ
9
Juan Antonio
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
14
Хавьер Муньос
ЦФ
7
Кике
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ибица Ислас Питиусас
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
1
Marcos
ВР
16
Mario Riquelme
ЦЗ
27
Adrián Salguero
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
13
Ander Cantero
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
9
Хон Баутиста
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
4-3-4
20
15
3
4
6
8
19
0
9
9
13
3-2-4
13
Родригес
23
Техеро
21
5
Чема
6
Альварес
29
47
Акетче
7
Кике
14
Муньос
19
9
5
5
9
19
9
Баутиста
9
Баутиста
19
47
Акетче
23
Перейра
23
Перейра
47
Акетче
14
Муньос
19
Стоичков
19
Стоичков
14
Муньос
7
Кике
19
19
7
Кике
29
17
17
29
Остались в запасе
Ибица Ислас Питиусас
Эйбар
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
1
Marcos
ВР
16
Mario Riquelme
ЦЗ
27
Adrián Salguero
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Ander Cantero
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
1
Marcos
ВР
16
Mario Riquelme
ЦЗ
27
Adrián Salguero
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Ander Cantero
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Ибица Ислас Питиусас - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ибица Ислас Питиусас
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ибица Ислас Питиусас
1 : 4
05.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 2 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 0
21.12.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
02.12.2021
Тенерифе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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