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Расписание матчей
Испания. Кубок
Ибица Ислас Питиусас - Бетис
Ибица Ислас Питиусас - Бетис: обзор матча 05 января 2023
Ибица Ислас Питиусас
05.01.2023, четверг, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Бетис
26'
P. Bernal
54'
В. Жозе
58'
Э. Гонсалес
81'
В. Жозе
90+4'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ибица Ислас Питиусас - Бетис
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
Н. Фекир
86'
Замена
Ф. Гаррета
️️️️
Г. Пеццелла
81'
ГОЛ! 1:3!
В. Жозе
Пас отдал
А. Руйбаль
Замена
M.
️️️️
I. Guzman
61'
60'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Хоакин
60'
Замена
Г. Родригес
️️️️
С. Каналес
60'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
J. Antonio
59'
58'
ГОЛ! 1:2!
Э. Гонсалес
Пас отдал
Родри
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Жозе
Пас отдал
Родри
46'
Замена
️️️️
В. Руис
43'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ! 1:0!
P. Bernal
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ибица Ислас Питиусас
1
Marcos
ВР
20
Álvaro Espínola
ЦЗ
4
Iker Murua
ЦЗ
15
Julen López
ЦЗ
3
Edu Adell
ЦЗ
6
Jaume Villar
ЦП
8
Jaime Barrero
ЦП
19
Pepe Bernal
ЦП
9
Juan Antonio
ЦФ
0
I. Guzman
ЦФ
9
Marc Mas Costa
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ибица Ислас Питиусас
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
27
Adrián Salguero
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
16
Mario Fernández
ЦП
20
Omar de la Cruz
ЦП
10
Marquitos
ЦП
13
Kellyan García
ЦФ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
16
Antoni Peñafort
ЦФ
28
Diego Marín
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Луис Энрике
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-3
1
20
15
3
4
6
8
19
9
0
9
4-3-3
1
Браво
2
Пеццелла
4
Руис
6
Гонсалес
33
Миранда
17
Хоакин
10
Родри
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
24
Руйбаль
0
10
10
0
2
Пеццелла
35
Гаррета
35
Гаррета
2
Пеццелла
20
Каналес
2
Родригес
2
Родригес
20
Каналес
17
Хоакин
10
Фекир
10
Фекир
17
Хоакин
7
Хуанми
11
Энрике
11
Энрике
7
Хуанми
Остались в запасе
Ибица Ислас Питиусас
Бетис
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
27
Adrián Salguero
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
16
Mario Fernández
ЦП
20
Omar de la Cruz
ЦП
13
Kellyan García
ЦФ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
16
Antoni Peñafort
ЦФ
28
Diego Marín
ЦФ
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Miguel Ángel de la Osa
ВР
27
Adrián Salguero
ЦЗ
22
José Ruiz
ЦЗ
5
Enric
ЦЗ
16
Mario Fernández
ЦП
20
Omar de la Cruz
ЦП
13
Kellyan García
ЦФ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
16
Antoni Peñafort
ЦФ
28
Diego Marín
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ибица Ислас Питиусас - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ибица Ислас Питиусас
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Ибица Ислас Питиусас
1 : 4
05.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 2 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 0
21.12.2022
Эйбар
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
02.12.2021
Тенерифе
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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