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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Махадаонда - Малага
Райо Махадаонда - Малага: обзор матча 14 декабря 2021
Райо Махадаонда
14.12.2021, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Махадаонда - Малага
63'
Замена
H. Boussefiane
️️️️
П. Чаваррия
46'
Замена
Брэндон
️️️️
J. Samperio
45'
+1
Желтая карточка
П. Чаваррия
44'
Желтая карточка
Б. Куфре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Махадаонда
35
Альваро Фернандес
ВР
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
23
Нестор Албиак
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
14
Марио Гарсия
ЦП
22
Рубен Санчес
ЦФ
8
Хесус Берналь
ЦФ
Главный тренер
Абель Гомес
Малага
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
19
J. Samperio
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
13
Dani Barrio
ЦФ
45
Исмаэль Касас
ЦФ
14
Матье Пейберне
ЦФ
13
Брайан Куфре
ЦФ
Райо Махадаонда
13
Nereo Champagne
ВР
4
Анхель Бастос
ЦЗ
6
Хуанхо
ЦП
20
Горка Итурраспе
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Малага
1
Дани Мартин
ВР
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Haitam Abaida
ЦФ
23
H. Boussefiane
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
23
Alberto Escassi
ЦФ
0
J. Jimenez
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
1-3-2
35
Фернандес
3
Касадо
23
Албиак
7
Сусаета
14
Гарсия
8
Берналь
22
Санчес
5
6
Родригес
13
Куфре
14
Пейберне
45
Касас
13
19
Чаваррия
23
23
19
Чаваррия
19
23
Брэндон
23
Брэндон
19
Остались в запасе
Райо Махадаонда
Малага
13
Nereo Champagne
ВР
4
Анхель Бастос
ЦЗ
6
Хуанхо
ЦП
20
Горка Итурраспе
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Абель Гомес
1
Дани Мартин
ВР
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Haitam Abaida
ЦФ
23
Alberto Escassi
ЦФ
0
J. Jimenez
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
4
Анхель Бастос
ЦЗ
6
Хуанхо
ЦП
20
Горка Итурраспе
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Haitam Abaida
ЦФ
23
Alberto Escassi
ЦФ
0
J. Jimenez
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
Главный тренер
Абель Гомес
Статистика матча Райо Махадаонда - Малага
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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