Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Лас-Пальмас», ведя со счетом 2:0, не сумел одержать победу над «Уэской» – 2:2.

В другой встрече «Леганес» в гостях уверенно разобрался с «Химнастиком» – 3:0.

Напомним, ответные игры состоятся 21 декабря.

Кубок Испании. 1/16 финала, первые матчи

Уэска – Лас-Пальмас – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Асдрубал, 11 (с пенальти); 0:2 – Эрнан, 53; 1:2 – Камачо, 65; 2:2 – Агилера, 71.

Химнастик – Леганес – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Пинедо, 15; 0:2 – Пинедо, 52; 0:3 – Сантос, 63.

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