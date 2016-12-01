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Химнастик - Алавес

01.12.2016, Четверг, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/16 финала , первый матч Химнастик - Алавес
Испания. Сегунда (2015/2016)
42 тур
4 июня, суббота 21:30 Химнастик 1:1 Алавес
21 тур
17 января, воскресенье 19:00 Алавес 1:3 Химнастик
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