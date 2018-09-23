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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 23 сентября 2018
Торино
23.09.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
51'
А. Белотти (П)
4'
Л. Инсинье
20'
С. Верди
59'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
59'
ГОЛ! 1:3!
Л. Инсинье
52'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Белотти
51'
Желтая карточка
А. Иццо
42'
37'
Желтая карточка
М. Рог
Желтая карточка
Т. Ринкон
31'
23'
Желтая карточка
К. Кулибали
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Верди
Пас отдал
Д. Мертенс
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
24
Моретти
34
Эйна
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
11
Дзадза
4-2-2-2
1
Оспина
4
Хюсай
39
Альбиоль
5
Луперто
3
Кулибали
17
Гамшик
26
Рог
90
Верди
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Торино
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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