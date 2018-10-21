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    Расписание матчей 21-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 30 тур
    21 октября, воскресенье
    01:00
    Сан-Паулу
    0:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    01:00
    Спорт Ресифи
    2:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Витория
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    2:1
    Сеара
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 30 тур
    21 октября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    0:0
    Тобол
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    1:1
    Жетысу
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    12:00
    Шахтер
    0:1
    Актобе
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Атырау
    2:1
    Акжайык
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Иртыш
    0:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 10 тур
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Мальорка
    1:1
    Эстремадура
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Луго
    1:0
    Химнастик
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Альбасете
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Реус Депортиу
    2:1
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:00
    Сарагоса
    1:1
    Тенерифе
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:30
    Кадис
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Райо Вальекано
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:15
    Эйбар
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:30
    Уэска
    0:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:45
    Бетис
    0:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 15 тур
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит-Ижевск
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Уфа-2
    1:1
    Челябинск
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    5:1
    Урал-2
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    Нефтехимик
    4:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    КАМАЗ
    0:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    21 октября, воскресенье
    13:00
    Вендсюссель
    0:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Вайле
    1:3
    Копенгаген
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Орхус
    2:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    13:15
    НАК Бреда
    2:2
    Виллем II
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Венло
    2:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    3:0
    Зволле
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Хераклес
    4:1
    Гронинген
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:45
    Фортуна
    3:1
    Де Графсхап
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    13:30
    Ризеспор
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Анкарагюджю
    1:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Гезтепе
    2:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    13:30
    Фрозиноне
    3:3
    Эмполи
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:2
    Торино
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Кьево
    1:5
    Аталанта
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Парма
    0:2
    Лацио
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Фиорентина
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:30
    Интер
    1:0
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Львов
    1:0
    Арсенал
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Олимпик
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:30
    Александрия
    2:1
    Карпаты
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 14 тур
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    3:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Легион
    2:0
    Краснодар-3
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    Машук-КМВ
    3:4
    Волгарь
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:00
    СКА
    0:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Дружба
    0:1
    Черноморец
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Алания
    0:1
    Кубань
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Чайка
    5:0
    Ангушт
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 14 тур
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Химик-Арсенал
    1:0
    Химки-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 11 тур
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:30
    Спартак
    2:3
    Арсенал
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    0:1
    Ахмат
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 25 тур
    21 октября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    0:3
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Смолевичи
    0:1
    Ислочь
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:30
    Динамо-Брест
    2:0
    Торпедо
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Гамильтон Академикал
    1:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 11 тур
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    4:2
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Остенде
    0:4
    Гент
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:00
    Шарлеруа
    3:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 11 тур
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Адмира
    0:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    15:30
    Маттерсбург
    2:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 10 тур
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Монпелье
    2:0
    Бордо
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Ницца
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 12 тур
    21 октября, воскресенье
    16:00
    Дукла
    1:0
    Опава
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Слован
    0:1
    Славия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 8 тур
    21 октября, воскресенье
    16:30
    Герта
    1:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Боруссия
    4:0
    Майнц
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Базель
    1:1
    Ксамакс
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    3:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    21 октября, воскресенье
    18:00
    Эвертон
    2:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    21 октября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    1:2
    Ксанти
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Арис
    1:2
    ПАОК
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    20:30
    ОФИ
    1:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 14 тур
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Чертаново (мол)
    0:3
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 26 тур
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    0:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:0
    Русенборг
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    0:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    1:2
    Старт
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:0
    Одд
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    21:00
    Стабек
    1:2
    Бранн
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Атланта Юнайтед
    2:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Ди Си Юнайтед
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Монреаль Импакт
    2:0
    Торонто
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Орландо Сити
    2:1
    Коламбус
    Матч завершен
    21 октября, воскресенье
    22:00
    Филадельфия Юнион
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
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