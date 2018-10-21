Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАОК
Арис - ПАОК: обзор матча 21 октября 2018
Арис
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
2'
М. Гарсия
36'
А. Прийович (П)
84'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАОК
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бисесвар
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Прийович
Пас отдал
О. Эль-Каддури
78'
Желтая карточка
Виейринья
70'
Желтая карточка
П. Вернблум
58'
Желтая карточка
А. Варда
Желтая карточка
М. Баша
37'
37'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Прийович
19'
Желтая карточка
А. Прийович
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
Пас отдал
Б. Гама
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Арис
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
ПАОК
1
Родриго Рей
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
1-4
3
Маврай
6
Сиопис
18
Гарсия
8
Баша
16
Гама
4-3-1-2
1
Пасхалакис
3
Лео Матос
20
Виейринья
15
Креспо
15
Варела
87
Каньяс
19
Вернблум
10
Пелкас
8
Лео Жаба
9
Прийович
21
Бисесвар
Остались в запасе
Арис
ПАОК
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Родриго Рей
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Родриго Рей
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Арис - ПАОК
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
Новости команд
Все
Арис
ПАОК
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+