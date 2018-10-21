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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Эспаньол
Уэска - Эспаньол: обзор матча 21 октября 2018
Уэска
21.10.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эспаньол
41'
Б. Иглесиас
64'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Мирамон
90'
+9
73'
Желтая карточка
Д. Вила
68'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
Л. Авила
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Э. Перес
Желтая карточка
Д. Мусто
58'
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Д. Вила
39'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-1-4
1
Йованович
21
Мирамон
5
Пулидо
35
Семеду
29
Акапо
18
Мусто
16
Гомес
6
Авила
9
Эрнандес
9
Лонго
11
Гальяр
2-2-3-3
13
Лопес
22
Эрмосо
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
21
Лопес
9
Гарсия
30
Перес
7
Иглесиас
Остались в запасе
Уэска
Эспаньол
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Уэска - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
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