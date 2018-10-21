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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 21 октября 2018
Интер
21.10.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Милан
90+2'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Б. Кейта
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Весино
90'
+2
90'
+2
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Калабрия
90'
+1
Желтая карточка
Т. Бакайоко
84'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ф. Кессье
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Политано
82'
Желтая карточка
М. Политано
75'
74'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Б. Кейта
️️️️
И. Перишич
70'
61'
Желтая карточка
Сусо
45'
+2
Желтая карточка
Д. Калабрия
44'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Наингголан
30'
20'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
24
Врсалько
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
6
Билья
7
Бонавентура
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
9
Игуаин
44
Наингголан
6
Валеро
6
Валеро
44
Наингголан
21
Политано
87
Кандрева
87
Кандрева
21
Политано
5
Перишич
17
Кейта
17
Кейта
5
Перишич
2
Калабрия
20
Абате
20
Абате
2
Калабрия
19
Кессье
8
Бакайоко
8
Бакайоко
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Кутроне
10
Кутроне
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Интер
Милан
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Интер - Милан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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