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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 21 октября 2018
Фиорентина
21.10.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
60'
Ж. Верету (П)
69'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
69'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
П. Фараго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Верету
60'
59'
Желтая карточка
Н. Барелла
41'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Лафон
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
3
Бираги
6
Фернандес
8
Жерсон
17
Верету
14
Кьеза
7
Пьяца
18
Симеоне
2-5-1-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
23
Барелла
19
Кастро
19
Падоин
24
Фараго
26
Брадарич
17
Ионицэ
9
Черри
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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