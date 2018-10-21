Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 21 октября 2018
Аустрия
21.10.2018, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
48'
К. Фрайсенбихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Штурм
79'
Желтая карточка
Л. Шпендльхофер
61'
Вторая желтая
С. Хирлендер
ГОЛ! 1:0!
К. Фрайсенбихлер
48'
25'
Желтая карточка
С. Хирлендер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
44
Игор
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Урош Матич
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
11
Эвандро
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Хельм
Штурм
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Аустрия
1
Иван Лучич
ВР
25
Томас Саламон
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
Штурм
4
Томас Шраммель
ЦЗ
1-4-1-1
1
Пенц
17
Кляйн
22
Матич
11
Эвандро
8
Джегго
10
Грюнвальд
10
Прокоп
30
Фрайсенбихлер
1-4-2
23
Шпендльхофер
8
Китеишвили
6
Лакнер
44
Зули
25
Хирлендер
11
Грозурек
26
Хозинер
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
1
Иван Лучич
ВР
25
Томас Саламон
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
Главный тренер
Стефан Хельм
4
Томас Шраммель
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Инголич
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
25
Томас Саламон
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
Остались в запасе
4
Томас Шраммель
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Хельм
Главный тренер
Фабио Инголич
Статистика матча Аустрия - Штурм
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Штурм
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+