Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 21 октября 2018
Монпелье
21.10.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
17'
Г. Лаборд
53'
А. Делор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Делор
53'
50'
Желтая карточка
Л. Лерагер
47'
Желтая карточка
Ю. Сабали
42'
Желтая карточка
Я. Карамо
Желтая карточка
Э. Скири
42'
Желтая карточка
П. Мендеш
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
3-5-2
23
Леком
3
Конгре
3
Мендеш
4
Хилтон
2
Агилар
6
Ласн
6
Ле Таллек
6
Скири
10
Самбья
9
Лаборд
9
Делор
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
94
Отавио
21
Лерагер
13
Санкаре
40
Камано
14
Карамо
7
Бриан
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Монпелье - Бордо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+