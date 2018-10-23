сентябрь 2018
октябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 30 тур
23 октября, вторник
02:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа E
Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа H
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 14 тур
23 октября, вторник
21:45
Матч завершен
23 октября, вторник
21:45
Матч завершен
23 октября, вторник
21:45
Матч завершен
23 октября, вторник
21:45
Матч завершен
23 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа F
23 октября, вторник
22:00
Матч завершен
23 октября, вторник
22:00
Матч завершен