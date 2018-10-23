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    Расписание матчей 23-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 30 тур
    23 октября, вторник
    02:00
    Интернасьонал
    2:2
    Сантос
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа E
    23 октября, вторник
    19:55
    АЕК
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:00
    Аякс
    1:0
    Бенфика
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа H
    23 октября, вторник
    19:55
    Янг Бойз
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
    23 октября, вторник
    21:45
    Данди
    0:3
    Хартс
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 14 тур
    23 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    3:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Мидлсбро
    0:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Миллуолл
    2:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    2:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Суонси
    3:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Шеффилд Юнайтед
    1:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    2:1
    Рединг
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа F
    23 октября, вторник
    22:00
    Хоффенхайм
    3:3
    Лион
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:00
    Шахтер
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 3 тур, группа G
    23 октября, вторник
    22:00
    Рома
    3:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    23 октября, вторник
    22:00
    Реал
    2:1
    Виктория
    Матч завершен
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