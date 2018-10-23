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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Виктория
Реал - Виктория: обзор матча 23 октября 2018
Реал
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
11'
К. Бензема
55'
Марсело
79'
П. Грошовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Виктория
Желтая карточка
С. Рамос
90'
+4
79'
ГОЛ! 2:1!
П. Грошовски
Пас отдал
А. Чермак
Желтая карточка
Т. Кроос
59'
ГОЛ! 2:0!
Марсело
Пас отдал
Г. Бэйл
55'
Желтая карточка
Иско
32'
27'
Желтая карточка
Д. Лимберски
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
3-2-4-1
16
Грушка
2
Гейда
24
Гавел
14
Ржезник
4
Хубник
8
Лимберски
11
Петржела
47
Чермак
17
Грошовски
6
Прохазка
21
Крменчик
Остались в запасе
Реал
Виктория
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Реал - Виктория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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Реал
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