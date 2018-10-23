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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ювентус
Манчестер Юнайтед - Ювентус: обзор матча 23 октября 2018
Манчестер Юнайтед
23.10.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
17'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ювентус
83'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Э. Янг
77'
59'
Желтая карточка
Б. Матюиди
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Х. Куадрадо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Линделеф
23
Шоу
6
Смоллинг
18
Матич
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
9
Марсьяль
4-4-2
13
Щесны
2
Канселу
19
Бонуччи
14
Кьеллини
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Матюиди
30
Бентанкур
15
Пьянич
7
Роналду
21
Дибала
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ювентус
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Маттиа Перин
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
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Манчестер Юнайтед
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