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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 23 октября 2018
Норвич Сити
23.10.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
54'
Д. Роудс
73'
Д. Роудс
19'
Д. Честер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
Желтая карточка
Т. Трибулл
87'
ГОЛ! 2:1!
Д. Роудс
Пас отдал
М. Стиперманн
73'
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
Э. Буэндия
54'
45'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Честер
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
К. Циммерманн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
5
Клозе
4
Циммерманн
28
Трибулл
78
Ляйтнер
10
Кантвелл
22
Стиперманн
10
Буэндия
29
Роудс
3-2-3-1-1
1
Нюланд
21
Хаттон
4
Туанзебе
17
Честер
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
14
Хурихейн
37
Адома
12
Уилэн
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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