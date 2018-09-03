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    Расписание матчей 03-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 22 тур
    3 сентября, понедельник
    01:00
    Крузейро
    0:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    3 сентября, понедельник
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    3 сентября, понедельник
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    3:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 7 тур
    3 сентября, понедельник
    17:00
    Волга
    2:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 7 тур
    3 сентября, понедельник
    18:30
    Луки-Энергия
    1:3
    Ленинградец
    Матч завершен
    3 сентября, понедельник
    18:30
    Текстильщик
    1:1
    Велес
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 2 тур
    3 сентября, понедельник
    21:30
    Левадиакос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    3 сентября, понедельник
    21:30
    Панетоликос
    2:1
    ОФИ
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 3 тур
    3 сентября, понедельник
    22:00
    Альмерия
    0:1
    Малага
    Матч завершен
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