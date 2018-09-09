Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2018
сентябрь 2018
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 8 тур
Сахалин
3 : 1
Чита
Завершен
Сибирь-2
2 : 1
Зенит
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 7 тур
Легион
2 : 0
Дружба
Завершен
Машук-КМВ
0 : 0
СКА
Завершен
Алания
3 : 1
Динамо Ставрополь
Завершен
Волгарь
2 : 2
Спартак-Нальчик
Завершен
Краснодар-3
1 : 1
Ангушт
Завершен
Кубань
1 : 0
Черноморец
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 8 тур
Псков
1 : 1
Луки-Энергия
Завершен
Казанка
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Ленинградец
2 : 0
Чертаново (мол)
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 8 тур
Салют
2 : 2
Квант
Завершен
Строгино
1 : 2
Калуга
Завершен
Рязань
0 : 1
Сокол
Завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 8 тур
Уфа-2
2 : 1
Урал-2
Завершен
Носта
0 : 2
Волга
Завершен
Зенит-Ижевск
1 : 2
Звезда
Завершен
Нефтехимик
1 : 0
Сызрань-2003
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Германия
2 : 1
Перу
Завершен
Товарищеские матчи 2018
Зенит
1 : 0
Кайрат
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 2 тур
Украина
1 : 0
Словакия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 2 тур
Дания
2 : 0
Уэльс
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 2 тур
Болгария
1 : 0
Норвегия
Завершен
Кипр
2 : 1
Словения
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа 1, 2 тур
Франция
2 : 1
Нидерланды
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 4 тур
Реус Депортиу
1 : 2
Альбасете
Завершен
Нумансия
1 : 0
Эльче
Завершен
Эстремадура
1 : 3
Гранада
Завершен
Кордоба
0 : 0
Алькоркон
Завершен
Депортиво
1 : 0
Спортинг
Завершен
США. МЛС 2018
Канзаc Сити
1 : 0
Орландо Сити
Завершен
Портленд
2 : 0
Колорадо
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 0
Баия
Завершен
Фламенго
2 : 0
Шапекоэнсе
Завершен
Америка Минейро
0 : 0
Сеара
Завершен
Интернасьонал
1 : 0
Гремио
Завершен
Палмейрас
1 : 0
Коринтианс
Завершен
Флуминенсе
1 : 0
Ботафого
Завершен