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Расписание матчей
Лига наций
Украина - Словакия
Украина - Словакия: обзор матча 09 сентября 2018
Украина
09.09.2018, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа B1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Украина - Словакия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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