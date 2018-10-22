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    Расписание матчей 22-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018
    22 октября, понедельник
    00:01
    Даллас
    0:3
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    00:01
    Лос-Анджелес
    2:2
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    00:01
    Миннесота Юнайтед
    1:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    00:01
    Портленд
    3:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    00:01
    Сан-Хосе
    0:0
    Колорадо
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    00:01
    Хьюстон
    2:3
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2018, 30 тур
    22 октября, понедельник
    01:00
    Крузейро
    3:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    22 октября, понедельник
    01:00
    Парана
    0:4
    Фламенго
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 7 тур
    22 октября, понедельник
    19:00
    Атромитос
    3:2
    Астерас
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 12 тур
    22 октября, понедельник
    19:00
    Спарта
    4:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 25 тур
    22 октября, понедельник
    19:00
    Дняпро
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    22 октября, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    0:0
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    22 октября, понедельник
    20:00
    Брондбю
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 9 тур
    22 октября, понедельник
    21:30
    Сампдория
    0:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 9 тур
    22 октября, понедельник
    22:00
    Реал Сосьедад
    0:0
    Жирона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 9 тур
    22 октября, понедельник
    22:00
    Арсенал
    3:1
    Лестер
    Матч завершен
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